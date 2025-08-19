بناء على قرار لجنة الطعون.. إعادة انتخابات أهلي جدة

ويأتي ذلك بعدما تم إعلان خالد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أهلي جدة غير الربحية للموسم المقبل قبل أن يتم إلغاء القرار.

وقررت لجنة الطعون والمخالفات إلغاء فوز قائمة خالد الغامدية في تصويت الجمعية العمومية.

وتقرر إعادة قيد قائمتي أحمد معتوق وأحمد عبد الله الحصيني ضمن القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة أعضاء نادي الأهلي.

كما تم إعادة انتخابات مؤسسة أعضاء النادي إلى مرحلة إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين بعد ضم القائمين.

وكان مجلس إدارة أهلي جدة الذي تم انتخابه كالآتي:

خالد الغامدي - رئيس مجلس الإدارة

عبد الإله بن ناصر - نائب الرئيس.

أعضاء (خالد الهندي - صلاح بارباع - محمد بن مرزوق - عبد الإله مايت - رامي اللنجاوي).