سكاي: إيدرسون يبقى الأولوية.. بورتو يرفض عرض جالاتا سراي لضم كوستا

رفض بورتو البرتغالي عرضا من جالاتا سراي لضم ديوجو كوستا حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ديوجو كوستا النادي : بورتو جالاتاسراي

سكاي سبورتس كشفت عن أن عرض بورتو لضم كوستا وصل إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.

وكشفت سكاي خطة جالاتا سراي في مركز حراسة المرمى: "إذا لم ينجح جالاتا سراي في ضم إيدرسون من مانشستر سيتي، سيركز على ضم كوستا".

ولم يشارك إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في المباراة الأولى للفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولعب جيمس ترافور الوافد الجديد لمانشستر سيتي أساسيا في فوز ولفرهامبتون برباعية نظيفة.

وأعاد مانشستر سيتي جيمس ترافورد للفريق قادما من بيرنلي بعد موسمين رحل فيهم عن الحارس الشاب عن الفريق.

وأوضحت سكاي أن جالاتا سراي يفكر في الاستثمار بالتعاقد مع كوستا البالغ من العمر 25 عاما، فمازال يملك فرصة للتطور مستقبلاً.

ويمتد تعاقد كوستا مع بورتو حتى 2027.

ولعب كوستا الموسم الماضي 43 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي.