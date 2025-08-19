سكاي: إيدرسون يبقى الأولوية.. بورتو يرفض عرض جالاتا سراي لضم كوستا

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا حارس بورتو ومنتخب البرتغال

رفض بورتو البرتغالي عرضا من جالاتا سراي لضم ديوجو كوستا حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سكاي سبورتس كشفت عن أن عرض بورتو لضم كوستا وصل إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.

وكشفت سكاي خطة جالاتا سراي في مركز حراسة المرمى: "إذا لم ينجح جالاتا سراي في ضم إيدرسون من مانشستر سيتي، سيركز على ضم كوستا".

أخبار متعلقة:
جالاتا سراي يضم أوسيمين بشكل نهائي الرياضية: الشباب يقترب من ضم نجم جالاتا سراي موندو: لا مفاوضات مع جالاتا سراي.. تير شتيجن لا يفكر إلا في برشلونة

ولم يشارك إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في المباراة الأولى للفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولعب جيمس ترافور الوافد الجديد لمانشستر سيتي أساسيا في فوز ولفرهامبتون برباعية نظيفة.

وأعاد مانشستر سيتي جيمس ترافورد للفريق قادما من بيرنلي بعد موسمين رحل فيهم عن الحارس الشاب عن الفريق.

وأوضحت سكاي أن جالاتا سراي يفكر في الاستثمار بالتعاقد مع كوستا البالغ من العمر 25 عاما، فمازال يملك فرصة للتطور مستقبلاً.

ويمتد تعاقد كوستا مع بورتو حتى 2027.

ولعب كوستا الموسم الماضي 43 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي.

بورتو جالاتا سراي إيدرسون مانشستر سيتي ديوجو كوستا
نرشح لكم
تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو تقرير: تشيلسي واثق من حسم صفقتي جارناتشو وسيمونز قبل نهاية الانتقالات بعد التعاقد معه بأسابيع.. مانشستر سيتي يعير لاعبه الشاب إلى ميدلزبره ماركا: ولفرهامبتون مهتم بضم كاسادو من برشلونة نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا ولفرهامبتون يضم مدافعا كاميرونيا سكاي: عقبة أمام أستون فيلا بسبب طلبات تشيلسي لبيع نيكولاس جاكسون سكاي: تمت.. موهبة مانشستر سيتي إلى ليفركوزن
أخر الأخبار
بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية 9 دقيقة | الدوري المصري
قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو 23 دقيقة | الدوري المصري
إيكيتيكي وهالاند ومدافع سندرلاند ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مارسيليا يعلن عرض رابيو وجوناثان روي للبيع بعد اشتباكهما 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
"إنقاذ بالجسم أم تصدي باليد من خارج المنطقة".. لقطة غريبة من شيكا في مواجهة فاركو والجيش 44 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو 55 دقيقة | ميركاتو
بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية 58 دقيقة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511612/سكاي-إيدرسون-يبقى-الأولوية-بورتو-يرفض-عرض-جالاتا-سراي-لضم-كوستا