مؤتمر جيسوس: بالنسبة لي تغلبنا على اتحاد جدة 3-1.. وقطفنا أول ثمرة بعد عمل 25 يوما

يرى جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر أن فريقه تغلب على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ولا يوافق على قرار الحكم بإلغاء الهدف الثالث.

وكان النصر قد بلغ نهائي السوبر السعودي بعد تغلبه على اتحاد جدة بطل الثنائية المحلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وخاض النصر أكثر من 70 دقيقة منقوصا بسبب طرد ساديو ماني.

وقال جورجي جيسوس في المؤتمر الصحفي: "انتصرنا بجدارة في أول مباراة جدية للفريق وظهرنا بتنظيم كبير رغم أننا لعبنا 70 دقيقة بدون ساديو ماني".

وتابع "ماني لاعب كبير ومؤثر لكن فريقنا لعب بشكل مثالي وسجل هدفين، وأرى أن الهدف الثالث كان صحيحا لكن الحكم قرر إلغاء الهدف".

وشدد جيسوس "بالنسبة لي انتهت المباراة 3-1 لصالح النصر ولا علاقة لي بقرار الحكم فهو يتحمل مسؤوليته".

وأوضح "قطفنا أول ثمرة جيدة بعد 25 يوما من العمل ونجحنا في بلوغ نهائي السوبر السعودي".

وأضاف "بالتأكيد الفريق ينقصه بعض الأمور فلم نعمل سويا سوى 25 يوما فقط، وأعمل على تصحيح الأخطاء من خارج الملعب وهذا دوري".

وأردف "مواجهة اتحاد جدة كانت مرهقة على مستوى اللياقة، والرطوبة المرتفعة، ولعبنا 10 لاعبين لفترة طويل لكن الفوز يمنحنا الثقة".

واختتم جيسوس تصريحاته "كريستيانو رونالدو مثال كبير لكرة القدم العالمية، عمره 40 عاما ويقدم أداء بدنيا، ولا ننسى أن 80% من الجماهير الحاضرة قادمة من أجل رونالدو".

ويواجه النصر الفائز من مواجهة القادسية أمام أهلي جدة المقرر لها غدا الأربعاء، في النهائي.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.