شيكابالا يناشد السيسي بالتدخل لحل أزمة سحب أرض نادي الزمالك في أكتوبر

طالب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وكتب شيكابالا رسالة عبر صفحته الرسمية وجاءت كالآتي:

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات".

"وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا"."

وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي".

"كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم".

وكانت وزارة الإسكان المصرية قررت سحب أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وكشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الأمر غريب. في أبريل 2024 سددنا مبلغا لتسلم القرار الوزاري الذي تسلمناه في سبتمبر 2024، لم نكمل عاما والآن يتحدثون عن سحب الأرض؟"

وأوضح "في سبتمبر أخذنا مهلة في المنطقة الاستثمارية لـ 4 سنوات، وفي النادي الرياضي أخذنا مهلة إلى ديسمبر 2025، وطلبنا تمديدها بسبب الظروف الحالية للنادي وبالفعل تم تمديدها لسبتمبر 2026".

وأكمل "بدأنا العمل في النادي وبدأنا التعاقد مع المستثمرين وفتح باب العضويات، وندير عجلة الاستثمار لتجهيز الفرع بأسرع وقت ممكن، وبالرغم من أن الفترة الزمنية بسيطة إلا أننا نعمل على الملاعب والفرع بشكل مستمر".

وواصل "نناشد السيد رئيس الجمهورية: الموضوع مهم للغاية لكل مشجعي الزمالك وحلم طال انتظاره. بدأنا نحرك عجلة الاستثمار ليعتمد النادي على نفسه بدون أي دعم، وما يحدث ليس من مصلحة الرياضة المصرية".

وكشف "دفعنا قرابة 40 مليون جنيه كمقدم لتعديل الاشتراطات البنائية، ولا توجد أي متأخرات أو أي سبب لسحب الأرض".

