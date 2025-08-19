المنيري يلقي ندوة طبية للأجهزة الطبية في بيراميدز عن تقييم ارتجاج المخ للرياضيين

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

مصطفى المنيري

أجرى مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول ببيراميدز ندوة طبية في إطار سلسلة الندوات التي تجرى للجهاز الطبي بقطاع الناشئين والسيدات بنادي بيراميدز.

وكانت الندوة بعنوان تقييم ارتجاج المخ للرياضيين وحضرها الأجهزة الطبية للقطاع ومسؤولو العلاج الطبيعي.

وتناول المنيري خلال الندوة أحدث برنامج لتقييم ارتجاج المخ وهو البروتكول السادس للأعمار أقل من 12 سنة أطفال وبروتوكول البالغين (SCAT 6).

وأكد المنيري علي ضرورة عمل ملف للاعب يشمل درجة التركير والذاكرة القريبة والتذكر البعيد والتوازن ودرجة التوافق الحركي قبل الإصابة بارتجاج المخ لتكون المرجع للمقارنة إذا حدثت الإصابة.

وتناولت المحاضرة كيفية التعامل مع حالات إصابات الرأس بالملعب بصورة صحيحة والتقليل من حدوث مضاعفات خطيرة.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق بيراميدز لمواجهة المصري مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

