مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الجيش.. البنك (1)-(1) الكهرباء

يحل طلائع الجيش ضيفا على فاركو في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

بينما يستضيف البنك الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت.

فاركو (0)-(1) طلائع الجيش

نهاية المباراة

ق65 جوووول أول لطلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء إسماعيل أجورو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 كريم الطيب يهدر انفرادا تاما بالمرمى بعد تدخل محمد فتح الله مدافع الجيش من على خط المرمى

ق36 تسديدة من علي حمدي لاعب الجيش لكن سهلة في يد شيكا

ق31 تسديدة قوية من غيث مدادحة لاعب الجيش لكن تصدى لها شيكا ببراعة

ق15 انحصار اللعب في منتصف الملعب

ق8 بطاقة صفراء مبكرة لإسلام محارب بسبب تدخل قوي

ق2 إنقاذ شيكا حارس مرمى فاركو للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء واعتراضات من لاعبي الجيش

انطلاق المباراة

البنك الأهلي (1)-(1) كهرباء الإسماعيلية

نهاية المباراة

ق97 جووووووول أحمد حمزاوي يسجل التعادل سريعا

ق95 جووووووول قاتل من أسامة فيصل

ق72 بطاقة صفراء بسبب إدعاء التمثيل داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 أسامة فيصل يهدر فرصة هدف محقق برأسية تمر بجوار القائم

ق40 مشاركة سعيدو سيمبوري بدلا من محمود الجزار

ق23 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مصطفى شلبي وتمر بسلام

ق17 تبديل مبكر لكهرباء إسماعيلية بمشاركة مامادو سيلا بدلا من عبد الفتاح شتا

ق15 ربع ساعة سلبية من الطرفين

انطلاق المباراة

