مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الجيش.. البنك (1)-(1) الكهرباء

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

فاركو

يحل طلائع الجيش ضيفا على فاركو في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

بينما يستضيف البنك الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت.

---------------------------

فاركو (0)-(1) طلائع الجيش

نهاية المباراة

ق65 جوووول أول لطلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء إسماعيل أجورو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 كريم الطيب يهدر انفرادا تاما بالمرمى بعد تدخل محمد فتح الله مدافع الجيش من على خط المرمى

ق36 تسديدة من علي حمدي لاعب الجيش لكن سهلة في يد شيكا

ق31 تسديدة قوية من غيث مدادحة لاعب الجيش لكن تصدى لها شيكا ببراعة

ق15 انحصار اللعب في منتصف الملعب

ق8 بطاقة صفراء مبكرة لإسلام محارب بسبب تدخل قوي

ق2 إنقاذ شيكا حارس مرمى فاركو للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء واعتراضات من لاعبي الجيش

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

============

البنك الأهلي (1)-(1) كهرباء الإسماعيلية

نهاية المباراة

ق97 جووووووول أحمد حمزاوي يسجل التعادل سريعا

ق95 جووووووول قاتل من أسامة فيصل

ق72 بطاقة صفراء بسبب إدعاء التمثيل داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 أسامة فيصل يهدر فرصة هدف محقق برأسية تمر بجوار القائم

ق40 مشاركة سعيدو سيمبوري بدلا من محمود الجزار

ق23 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مصطفى شلبي وتمر بسلام

ق17 تبديل مبكر لكهرباء إسماعيلية بمشاركة مامادو سيلا بدلا من عبد الفتاح شتا

ق15 ربع ساعة سلبية من الطرفين

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة المصري اليوم: وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو "إنقاذ بالجسم أم تصدي باليد من خارج المنطقة".. لقطة غريبة من شيكا في مواجهة فاركو والجيش
أخر الأخبار
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية 9 دقيقة | الدوري الإسباني
المصري اليوم: وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير 17 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد 30 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية 43 دقيقة | الدوري المصري
قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو 57 دقيقة | الدوري المصري
إيكيتيكي وهالاند ومدافع سندرلاند ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511608/مباشر-الدوري-المصري-فاركو-0-1-الجيش-البنك-1-1-الكهرباء