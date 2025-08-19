ماركا: ولفرهامبتون مهتم بضم كاسادو من برشلونة

دخل مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة دائرة اهتمامات نادي ولفرهامبتون الإنجليزي الذي يسعى لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات الحالية.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن ولفرهامبتون يسعى لضم مجموعة من اللاعبين الشباب لتدعيم صفوف فريقه بقوة.

ولذلك وضع كاسادو ضمن المطلوبين في الفريق الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولفرهامبتون إذا تعاقد مع كاسادو سيدفع ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني إلى برشلونة مقابل الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

كاسادو البالغ من العمر 21 عاما تخرج من أكاديمية لاماسيا في برشلونة وتم تصعيده للفريق الأول، ليشارك في 41 مباراة كما سجل هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات.

وغاب كاسادو عن المراحل الأخيرة من الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة قد يضطر إلى بيع كاسادو بسبب الأزمة المالية التي تضرب النادي.