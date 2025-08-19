سعد شلبي: حريق فرع مدينة نصر بسيط ولا توجد أي خسائر

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدم وجود أي خسائر عقب الحريق الذي نشب في فرع مدينة نصر.

وكان قد تعرض فرع مدينة لحريق ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "لا وجود لأي خسائر على الإطلاق عقب الحريق "البسيط" الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر".

وتابع "يعود السبب الرئيسي للحريق إلى المدخنة الخاصة بالمطعم وارتفاع درجة الحرارة".

وأضاف "سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته على الفور وتعاملت الحماية المدنية على أحسن ما يكون".

وشدد "لم يتعرض أي شخص سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء ووجهنا إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة".

وعلى صعيد آخر يواصل الأهلي استعداداته لخوض مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

ويلعب الأهلي يوم 25 أغسطس الجاري ضد غزل المحلة.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وحصل الأهلي على راحة من خوض مباريات الجولة الثالثة.