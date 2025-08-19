كأس الخليج - 25 في قائمة منتخب مصر للناشئين المسافرة إلى السعودية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب الناشئين

تسافر بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة.

وتقام بطولة كأس الخليج في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب العراق، وعمان، والبحرين.

أما المجموعة الأولى فتضم السعودية صاحبة الأرض، وقطر، والكويت، واليمن.

وتضم البعثة 25 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل - عمر عبدالعزيز - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - فارس فخري - أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - محمد البنداري - أنس رشدي - ياسين حسام - عمر أبوطالب - إبراهيم النجعاوي - أحمد إيهاب - محمد صبيح - عمار السيد - سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويضم الجهاز الفني أحمد الكاس مديرًا فنيا، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، وعمرو طه طبيب المنتخب.

ويستعد المنتخب المصري لكأس العالم للناشئين في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر.

May be an image of 3 people and suitcase

May be an image of 3 people, people golfing, suitcase and text

May be an image of 2 people, people playing American football and people playing football

May be an image of 3 people, suitcase and text

May be an image of 5 people and text

