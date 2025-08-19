رومانو: مانشستر سيتي لم يغلق الباب أمام رحيل أكانجي.. وينتظر قرار اللاعب

مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي

لم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف.

وكان جالاتا سراي التركي قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب هذا الصيف.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن مانشستر سيتي لم يغلق الباب أمام رحيل مانويل أكانجي إلى جالاتا سراي.

وأشار رومانو إلى أن النادي ينتظر قرار اللاعب النهائي بشأن مستقبله قبل اتخاد قراره مع نظيره التركي.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل جزئي في المباراة.

وسجل إيرلينج هالاند هدفين وتيجاني ريندرز وريان شرقي أهداف مانشستر سيتي.

