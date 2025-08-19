نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

ميجيل جوتيريز - جيرونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء ضم ميجيل جوتيريز قادما من جيرونا الإسباني.

ووقع المدافع الإسباني على عقد يربطه بنابولي حتى 2030.

ولم يعلن نابولي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 20 مليون يورو.

ومن المقرر أن يحصل ريال مدريد نادي جوتيريز السابق على نسبة 50% من المقابل بسبب بند إعادة البيع.

Image

وانتقل الظهير الأيسر إلى جيرونا قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى حصول الملكي على 50% من نسبة إعادة البيع.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 6 أهداف.

وإجمالا خاض اللاعب الإسباني مع جيرونا في 112 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 آخرين.

تعاقدات نابولي

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

ميجيل جوتيريز نابولي جيرونا
