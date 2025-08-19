ثنائية فيليكس وماني تقود النصر للفوز على اتحاد جدة والوصول لنهائي كأس السوبر

تأهل النصر لنهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت بهونج كونج.

وسجل ثنائية النصر كل من جواو فيليكس وساديو ماني، بينما سجل ستيفن بيرجفاين هدف اتحاد جدة.

وسيكون كريستيانو رونالدو أمام فرصة تحقيق أول بطولة رسمية بقميص النصر منذ الانضمام للفريق.

وسيلعب النصر في النهائي ضد الفائز من أهلي جدة والقادسية.

التشكيل

شهد تشكيل النصر تواجد الثلاثي الجديد كينجسلي كومان وجواو فيليكس وإنييجو مارتينيز، بينما قاد كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة.

أحداث المباراة

كاد بنزيمة أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعد 4 دقائق فقط مستغلًا خطأ من الحارس بينتو في التمرير، ولكنه سدد بجوار المرمى مباشرة.

وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق ساديو ماني مستغلًا عرضية من مارسيلو بروزوفيتش ليسدد مباشرة في المرمى.

video:1

الهدف الأول للنصر في الدقيقة العاشرة. 🎥⚽️ pic.twitter.com/7zelP7Xb8f — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 19, 2025

وبعد 5 دقائق تعادل الاتحاد عن طريق ستيفن بيرجفاين بعد تمريرة من موسى ديابي أمام المرمى الخالي.

video:2

هدف التعادل للاتحاد عن طريق بيرقوين في الدقيقة 16 ⚽️🎥 pic.twitter.com/pENSN0eT0r — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 19, 2025

وفي الدقيقة 25 تعرض ساديو ماني للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على حارس المرمى.

وسدد رونالدو ركلة حرة مباشرة علت المرمى بقليل قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني حاول رونالدو من جديد، ولكن تسديدته كانت مرتفعة.

وفي الدقيقة 60 سجل جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر بعد انفراد من رونالدو قبل أن يمرر الكرة لفيليكس أمام الشباك الخالية.

وسجل فيليكس الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الهدف أُلغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ في بداية الهجمة.

جواو فيلكس يفتتح أهدافه مع النصر بصناعة من رونالدو⚽️✅pic.twitter.com/HN7epnzAMx — FilGoal (@FilGoal) August 19, 2025

وكاد فيليكس أن يسجل من جديد في الدقيقة 72 بعد المرور من حارس المرمى، ولكن كرته ارتدت من القائم.

وشهدت الدقيقة 90 خروج كريستيانو رونالدو ودخول أنجيلينيو بدلا منه.

ولم يتمكن اتحاد جدة من صنع فرصة خطيرة فيما تبقى من المباراة لتنتهي فوز النصر ووصوله للنهائي.