ريتيجي: القادسية قادر على التتويج بالسوبر السعودي

يؤمن الإيطالي ماتيو ريتيجي مهاجم نادي القادسية بقدرة فريقه على تحقيق كأس السوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، إذ يستعد القادسية لملاقاة أهلي جدة في نصف النهائي يوم الأربعاء.

وقال ريتيجي في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "لدينا رغبة كبيرة في الفوز على أهلي جدة وخوض النهائي".

وأضاف "لدينا إمكانياتنا ونسعى للتطور، والمهم هو الفوز وإهداء اللقب لاجماهير".

وأكمل "نعلم أن مباراة الأربعاء مهمة جدا، وأننا سنواجه فريقاً عظيماً، لكننا متحمسون للغاية".

الفائز من لقاء القادسية وأهلي جدة سيلاقي النصر في النهائي يوم السبت المقبل.

وانتصر النصر على اتحاد جدة بهدفين لهدف في نصف النهائي الآخر.