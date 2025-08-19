ريتيجي: القادسية قادر على التتويج بالسوبر السعودي
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 17:05
كتب : FilGoal
يؤمن الإيطالي ماتيو ريتيجي مهاجم نادي القادسية بقدرة فريقه على تحقيق كأس السوبر السعودي.
وتقام بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، إذ يستعد القادسية لملاقاة أهلي جدة في نصف النهائي يوم الأربعاء.
وقال ريتيجي في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "لدينا رغبة كبيرة في الفوز على أهلي جدة وخوض النهائي".
وأضاف "لدينا إمكانياتنا ونسعى للتطور، والمهم هو الفوز وإهداء اللقب لاجماهير".
وأكمل "نعلم أن مباراة الأربعاء مهمة جدا، وأننا سنواجه فريقاً عظيماً، لكننا متحمسون للغاية".
الفائز من لقاء القادسية وأهلي جدة سيلاقي النصر في النهائي يوم السبت المقبل.
وانتصر النصر على اتحاد جدة بهدفين لهدف في نصف النهائي الآخر.
نرشح لكم
مؤتمر بلان: لم نكن جيدين أمام النصر.. ولدينا أزمة في الهجوم بناء على قرار لجنة الطعون.. إعادة انتخابات أهلي جدة مؤتمر جيسوس: بالنسبة لي تغلبنا على اتحاد جدة 3-1.. وقطفنا أول ثمرة بعد عمل 25 يوما ثنائية فيليكس وماني تقود النصر للفوز على اتحاد جدة والوصول لنهائي كأس السوبر موناكو يرضخ لمطالب جماهيره ويؤكد عدم رحيل دينيس زكريا للدوري السعودي انتهت كأس السوبر السعودي - النصر (2)-(1) اتحاد جدة التشكيل - فيليكس وكومان ورونالدو يقودون هجوم النصر.. وبنزيمة أساسي مع اتحاد جدة تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي