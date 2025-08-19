عقب انسحاب إنتر.. لوكمان يعود إلى أتالانتا بعد انتهاء الإجازة التي منحها لنفسه

عاد أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا إلى مدينة بيرجامو مرة أخرى بعد انسحاب إنتر من مفاوضاته.

وحاول إنتر لفترة طويلة التعاقد مع لوكمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن أتالانتا تمسك بطلبه الحصول على 50 مليون يورو وهو يفوق إمكانيات إنتر.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن لوكمان عاد إلى بيرجامو ووصل إلى زينجونيا لحضور التدريبات مرة أخرى.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

تمرد لوكمان

منح أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا إجازة لنفسه من تدريبات الفريق اعتراضا على عدم بيعه لإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن لوكمان سافر خارج إيطاليا وبالتحديد في لندن في إجازة دون إذن من ناديه وتغيبه عن التدريبات اعتراضا على عدم الموافقة على رحيله إلى إنتر.

وأفاد الموقع أن أتالانتا يستعد لأخذ إجراءات قانونية ضد اللاعب بالإضافة إلى غرامة باهظة.

بيان لوكمان

كشف لوكمان خلال بيانه عن حصوله بوعده من مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله حال وجود عرض مناسب، وهو ما لم يتحقق بعد رفضهم للعرض المقدم.

وأشار لوكمان في بيانه إلى أنه خلال ثلاث سنوات قدّم كل ما لديه لصالح ناديه وسعيد بالذكريات التي صنعها مع الفريق.

ويرى اللاعب أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من إدارة النادي بعد شهور من وعود غير منفذة مما اضطره لتقديم طلب رسمي بالرحيل.

واختتم لوكمان تصريحاته برغبته في التعاون مع النادي للوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت.

دعم منتخب نيجيريا

دعم منتخب نيجيريا لاعبه لوكمان خلال طلبه الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن لوكمان في بيان طلبه الرحيل من أتالانتا.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر X "نحن نقف بجانب لوكمان، أطلقوا سراح لوكمان الآن".

وعدل منتخب نيجيريا تغريدته وأزال جملة أطلقوا سراح لوكمان الآن.

الأفضل في إفريقيا

شارك لوكمان مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أشارت إلى أن أتالانتا لا ينوي بيع اللاعب داخل إيطاليا.