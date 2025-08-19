ولفرهامبتون يضم مدافعا كاميرونيا

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

جاكسون تشاتشوا

أعلن نادي ولفرهامبتون التعاقد مع جاكسون تشاتشوا قادما من هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد مع اللاعب يمتد لمدة 5 مواسم.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن النادي الإنجليزي أبرم الصفقة مقابل 12.5 مليون يورو.

وكان هيلاس فيرونا قد تعاقد مع اللاعب الكاميروني في صيف 2024 مقابل 3 ملايين يورو من شارلروا البلجيكي.

وخاض المدافع مع هيلاس فيرونا في الموسم الماضي 37 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

وإجمالا، لعب تشاتشوا 64 مباراة مع الفريق الإيطالي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

ومثل تشاتشوا منتخب بلاده في 10 مباريات وتمكن من اللعب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد كاب فيردي وأنجولا.

وضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه ولفرهامبتون منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 أغسطس القادم.

