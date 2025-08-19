ولفرهامبتون يضم مدافعا كاميرونيا

أعلن نادي ولفرهامبتون التعاقد مع جاكسون تشاتشوا قادما من هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد مع اللاعب يمتد لمدة 5 مواسم.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن النادي الإنجليزي أبرم الصفقة مقابل 12.5 مليون يورو.

The latest addition ✍️ Jackson Tchatchoua has moved to Molineux from Hellas Verona, signing a five-year deal 🗞️ — Wolves (@Wolves) August 19, 2025

وكان هيلاس فيرونا قد تعاقد مع اللاعب الكاميروني في صيف 2024 مقابل 3 ملايين يورو من شارلروا البلجيكي.

وخاض المدافع مع هيلاس فيرونا في الموسم الماضي 37 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

وإجمالا، لعب تشاتشوا 64 مباراة مع الفريق الإيطالي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

ومثل تشاتشوا منتخب بلاده في 10 مباريات وتمكن من اللعب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد كاب فيردي وأنجولا.

وضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه ولفرهامبتون منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 أغسطس القادم.