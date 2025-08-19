موناكو يرضخ لمطالب جماهيره ويؤكد عدم رحيل دينيس زكريا للدوري السعودي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

أكد نادي موناكو أن لاعبه دينيس زكريا لن يرحل من الفريق هذا الصيف.

وأشارت تقارير عديدة في الأيام الأخيرة أن زكريا أصبح قريبا من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي.

وجاء بيان نادي موناكو الذي نشرته شبكة راديو مونت كارلو على النحو التالي:

بعد التقارير العديدة التي ظهرت في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، يريد النادي توضيح الموقف ويعلن أن القائد دينيس زكريا، الذي كان مؤخرًا موضع اهتمام من فريق سعودي، لن يرحل، بين الآن ونهاية فترة الانتقالات الصيفية

ورفض دينيس زكريا لاعب موناكو عرضين من أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب موقع فوت ميركاتو.

ووفقا لإذاعة مونت كارلو في وقت سابق فإن موناكو اقترب من الموافقة على عرض أهلي جدة لضم دنيس زكريا مقابل 45 مليون يورو.

غضب الجماهير

أصدرت رابطة مشجعي نادي موناكو بيانا غاضبا من إمكانية بيع دينيس زكريا إلى أهلي جدة.

وجاء بيان مشجعي موناكو كالتالي:

بيع القائد؟ خيانة للمشجعين

في مفاجأة كبرى اكتشفنا عبر وسائل الإعلام يوم الأحد 17 أغسطس أمر الرحيل المحتمل لدينيس زكريا إلى السعودية.

دينيس زكريا قائد الفريق من الموسم الماضي ولاعب هام قدم الكثير داخل الملعب وفي غرفة الملابس، وأظهر ذلك مجددًا وكان عاملا حاسما في الفوز على لو هافر.

في عدة مقابلات قبل الموسم كرر مديرنا الرياضي أن هدف النادي هو ضمان الاستقرار والاقتراب أكثر من باريس سان جيرمان. هل اختفت هذه الكلمات أمام شيك ضخم؟ النادي مستعد للتخلي عن مشروعه الرياضي أمام مبلغ مالي كبير؟

رابطة مشجعي موناكو تتساءل عن الرسالة التي يوجهها النادي إلى لاعبيه ومشجعيه، وتأمل أن يعيد النادي التفكير في التأثير الرياضي وغير الرياضي الذي قد يترتب على مثل هذا القرار.

إذا تم هذا الانتقال، فنحن ننتظر إجابات واضحة وشفافة من إدارة النادي.

هل لدى نادينا مشروع رياضي وإمكانيات لتحقيق طموحاته؟

للأمام موناكو إلى الأبد.

Image

وانتقل السويسري دينيس زكريا إلى موناكو قادما من يوفنتوس في صيف 2023.

ووقع زكريا على عقد يربطه بموناكو حتى صيف 2028.

لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما انضم ليوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير 2022 وقضى 6 أشهر بقميص السيدة العجوز.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وأعير الموسم الماضي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يفعَل النادي اللندني بند أحقية الشراء مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض زكريا 11 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا بقميص البلوز.

ومع موناكو الذي يتمسك به جماهيره، لعب 63 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 5.

