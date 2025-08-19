سكاي: عقبة أمام أستون فيلا بسبب طلبات تشيلسي لبيع نيكولاس جاكسون

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

يواجه نادي أستون فيلا عقبة في طلبات تشيلسي المالية لبيع نيكولاس جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن تشيلسي طلب الحصول على 60 مليون يورو نظير بيع المهاجم.

وأفادت الشبكة أن أستون فيلا يواجه صعوبة في دفع المقابل المطلوب بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا: تشيلسي يقدم عرضا لـ إنتر لضم باستوني.. ورد النادي مع حالة جدلية.. تشيلسي يفتتح الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي مع كريستال بالاس أثليتك توضح موقف مفاوضات توتنام لضم إيزي.. وإمكانية مشاركته ضد تشيلسي ذا أثليتك: تشيلسي يقرر التبرع بجزء من مكافآت كأس العالم للأندية لعائلة جوتا

وذكرت الشبكة أن أستون فيلا سيحاول ضم اللاعب السنغالي على سبيل الإعارة.

وتعادل أستون فيلا في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي سلبيا دون أهداف.

ويضم أستون فيلا بين صفوفه أولي واتكنز مهاجما للفريق.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ذكرت سابقا أن جاكسون يرغب في الرحيل عن تشيلسي بعد تعاقد البلوز مع جواو بيدرو، وليام ديلاب، ليخرج السنغالي من حسابات إنزو مارسيكا المدير الفني للفريق.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

وتوج تشيلسي الموسم الماضي ببطولتي دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، كما حصد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

نيكولاس جاكسون تشيلسي ميركاتو أستون فيلا
نرشح لكم
نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا ولفرهامبتون يضم مدافعا كاميرونيا سكاي: تمت.. موهبة مانشستر سيتي إلى ليفركوزن تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن ميدلسبره يضم موهبة مانشستر سيتي تقرير: اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة ضم مدافع الاتفاق تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي
أخر الأخبار
سعد شلبي: حريق فرع مدينة نصر بسيط ولا توجد أي خسائر 4 دقيقة | الدوري المصري
كأس الخليج - 25 في قائمة منتخب مصر للناشئين المسافرة إلى السعودية 11 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: مانشستر سيتي لم يغلق الباب أمام رحيل أكانجي.. وينتظر قرار اللاعب 18 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا 29 دقيقة | ميركاتو
ثنائية فيليكس وماني تقود النصر للفوز على اتحاد جدة والوصول لنهائي كأس السوبر 42 دقيقة | سعودي في الجول
ريتيجي: القادسية قادر على التتويج بالسوبر السعودي 44 دقيقة | سعودي في الجول
عقب انسحاب إنتر.. لوكمان يعود إلى أتالانتا بعد انتهاء الإجازة التي منحها لنفسه ساعة | الكرة الأوروبية
ولفرهامبتون يضم مدافعا كاميرونيا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511596/سكاي-عقبة-أمام-أستون-فيلا-بسبب-طلبات-تشيلسي-لبيع-نيكولاس-جاكسون