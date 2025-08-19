لياو يغيب عن مباراة ميلان الافتتاحية بالدوري الإيطالي

أعلن نادي ميلان يوم الثلاثاء أن جناحه رافاييل لياو سيغيب عن مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويفتتح ميلان مشواره في الدوري الإنيطالي هذا الموسم ضد كريمونيزي السبت المقبل.

وأوضح ميلان أن لياو يعانى من شد في عضلة السمانة.

وأصيب النجم البرتغالي خلال فوز فريقه 2-0 على باري في كأس إيطاليا يوم الأحد.

وأفاد الروسونيري أن لياو - 26 عاما - لن يكون متاحًا ضد كريمونيزي.

على أن يتم تقييم حالته يوميًا قبل المباراة التالية ضد ليتشي.

وظهر لياو في 50 مباراة مع ميلان الموسم الماضي بكل المسابقات.

وسجل الدولي البرتغالي 12 هدفا وصنع 13.