تقرير بنيني: وفاة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق

كشفت صحيفة critikmag البينينية عن وفاز رزاق أموتويوسي لاعب الزمالك ومنتخب بنين السابق.

رزاق أوموتويوسي النادي : القطن البنيني الزمالك

وفقا للصحيفة فإن رزاق قد وجد في منزله وهو متوفي صباح اليوم الثلاثاء.

اللاعب السابق كان قد واجه عدة مشكلات في حياته خلال الفترة الماضية بدأت باحتراق منزله في الشهر الماضي ثم وفاة شقيقته منذ ثلاثة أسابيع ليتلوها وفاته صباح اليوم.

وخلال مسيرته لعب رزاق لعدة أندية كان أبرزها النصر السعودي والزمالك وميتز الفرنسي.

وكانت المحطة الأخيرة لرزاف في عام 2019 عند انتقاله لفريق يس بلاتو البينيني.

ولعب رزقاق مع الزمالك لمدة موسم واحد.

وبقميص الزمالك شارك رزاق في 13 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ورغم ولادته في نيجيريا قرر رزاق اللعب بقميص منتخب بنين وشارك في 44 مباراة دولية وتمكن من تسجيل 17 هدفا ليكون أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب.