متألقون في الدوري يقدمون الحلول لمنتخب مصر الثاني

تألق بعض اللاعبين في بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين لكن يجدون صعوبة في الانضمام لمنتخب مصر الأول.

لكن المنتخب الثاني قد يكون الحل الآخر لإبراز تألقهم.

ويقدم هؤلاء اللاعبون الحلول حال انضمامهم لمنتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان.

وتألق محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت وعلي لطفي حارس مرمى زد.

وكذلك محمود جاد حارس مرمى بيراميدز المنضم له حديثا، ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" ثنائي بيراميد.

ومحمد هلال لاعب مودرن سبورت، وعمرو الجزار ومحمود الجزار ثنائي البنك الأهلي.

وكريم العراقي وباهر المحمدي ثنائي المصري.

وحسين السيد وأحمد هاني وعمرو السولية ثلاثي سيراميكا كليوباترا.

والمحترفون محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأحمد حجازي مدافع نيوم، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم الاتفاق.

ويواصل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان المدير الفني تجهيزاته لخوض منافسات كأس العرب بخوض عدد من المباريات الودية.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن منتخب مصر الثاني قد أتم اتفاقه بأن يحل ضيفا على البحرين في التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل لخوض مباراتين وديتين ضد المنتخب البحريني ضمن الاستعدادات لكأس العرب.

كما تقرر خوض 3 مباريات في المعسكر الأخير بنوفمبر مع منتخبات مشاركة في البطولة المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر.

وسيخوض المنتخب وديتين ضد نسور قرطاج يومي 6 و9 سبتمبر المقبل في القاهرة خلال الأجندة الدولية.

وكان قد تم الإعلان عن استضافة مدينة الإسماعيلية مباراتي منتخب مصر الثاني الودية ضد تونس.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.