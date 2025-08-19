مباشر كأس السوبر السعودي - النصر (1)-(1) اتحاد جدة.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 رونالدو يسدد ركلة حرة قريبة من المرمى.

ق25. بطاقة حمراء لساديو مانيه بعد دخول عنيف على حارس المرمى.

ق15. جوووول التعادل لاتحاد جدة عن طريق ستيفن بيرجفين بعد تمريرة من ديابي أمام المرمى.

ق10. جووووول أول للنصر عن طريق ساديو ماني مستغلا عرضية من بروزوفيتش ليسدد مباشرة في الشباك.

ق4. فرصة الهدف الأول لاتحاد جدة يهدرها بنزيمة بعد خطأ من الحارس بينتو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل