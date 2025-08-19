مباشر كأس السوبر السعودي - النصر (1)-(1) اتحاد جدة.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 14:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 رونالدو يسدد ركلة حرة قريبة من المرمى.
ق25. بطاقة حمراء لساديو مانيه بعد دخول عنيف على حارس المرمى.
ق15. جوووول التعادل لاتحاد جدة عن طريق ستيفن بيرجفين بعد تمريرة من ديابي أمام المرمى.
ق10. جووووول أول للنصر عن طريق ساديو ماني مستغلا عرضية من بروزوفيتش ليسدد مباشرة في الشباك.
ق4. فرصة الهدف الأول لاتحاد جدة يهدرها بنزيمة بعد خطأ من الحارس بينتو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
موناكو يرضخ لمطالب جماهيره ويؤكد عدم رحيل دينيس زكريا للدوري السعودي التشكيل - فيليكس وكومان ورونالدو يقودون هجوم النصر.. وبنزيمة أساسي مع اتحاد جدة تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي أهلي جدة يحسم مصير فرانك كيسيه بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة "خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول