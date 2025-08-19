انتهت كأس السوبر السعودي - النصر (2)-(1) اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90. خروج كريستيانو رونالدو ودخول أنجيلينيو.

ق72. القائم يمنع الثالث من جواو فيليكس بعد المرور من حارس المرمى.

ق67. إلغاء الهدف لوجود خطأ على رونالدو في بداية الهجمة.

ق65. جوووووول الثااالث للنصر عن طريق جواو فيليكس بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق62. جووووول احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق60. هدف غير محتسب للنصر عن طريق جواو فيليكس بعد تمريرة من رونالدو أمام المرمى.

ق57. رونالدو يهدر فرصة الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 رونالدو يسدد ركلة حرة قريبة من المرمى.

ق25. بطاقة حمراء لساديو مانيه بعد دخول عنيف على حارس المرمى.

ق15. جوووول التعادل لاتحاد جدة عن طريق ستيفن بيرجفين بعد تمريرة من ديابي أمام المرمى.

ق10. جووووول أول للنصر عن طريق ساديو ماني مستغلا عرضية من بروزوفيتش ليسدد مباشرة في الشباك.

ق4. فرصة الهدف الأول لاتحاد جدة يهدرها بنزيمة بعد خطأ من الحارس بينتو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل