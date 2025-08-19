مصدر من الزمالك لـ في الجول: مندهشون من سرعة تنفيذ قرار سحب أرض أكتوبر.. ونملك ما يوضح صحة موقفنا

كشف مصدر من نادي الزمالك على وجود دهشة داخل مجلس الإدارة بسبب سرعة تنفيذ قرار سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر بسبب أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وواصل "كل الأمور سيتم توضيحها للرأي العام خلال الفترة الحالية خاصة وأن النادي يملك كافة المستندات والموافقة الرسمية من الجهات المسؤولة التي توضح صحة موقفه".

وأضاف "مندهشون من سرعة تنفيذ قرار سحب الأرض خاصة وأن القرار صدر بالأمس بسحب الأرض وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي بالرغم من أن هذه الأمور تستغرق عدة أسابيع بسبب إجراءات التسليم والتسلم".

وتحدث حسام المندوه عضو مجلس إدارة النادي في وقت سابق عن قرار سحب الأرض.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة صدى البلد: "الأمر غريب. في أبريل 2024 سددنا مبلغا لتسلم القرار الوزاري الذي تسلمناه في سبتمبر 2024، لم نكمل عاما والآن يتحدثون عن سحب الأرض؟"

وأوضح "في سبتمبر أخذنا مهلة في المنطقة الاستثمارية لـ 4 سنوات، وفي النادي الرياضي أخذنا مهلة إلى ديسمبر 2025، وطلبنا تمديدها بسبب الظروف الحالية للنادي وبالفعل تم تمديدها لسبتمبر 2026".

وأكمل "بدأنا العمل في النادي وبدأنا التعاقد مع المستثمرين وفتح باب العضويات، وندير عجلة الاستثمار لتجهيز الفرع بأسرع وقت ممكن، وبالرغم من أن الفترة الزمنية بسيطة إلا أننا نعمل على الملاعب والفرع بشكل مستمر".

وواصل "نناشد السيد رئيس الجمهورية: الموضوع مهم للغاية لكل مشجعي الزمالك وحلم طال انتظاره. بدأنا نحرك عجلة الاستثمار ليعتمد النادي على نفسه بدون أي دعم، وما يحدث ليس من مصلحة الرياضة المصرية".

وكشف "دفعنا قرابة 40 مليون جنيه كمقدم لتعديل الاشتراطات البنائية، ولا توجد أي متأخرات أو أي سبب لسحب الأرض".

واستأنف الزمالك تدريباته مساء الاثنين على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجمع الزمالك 4 نقاط من أول جولتين، حيث فاز على سيراميكا كليوباترا 2-0 وتعادل مع المقاولون العرب 0-0.

