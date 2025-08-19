سكاي: تمت.. موهبة مانشستر سيتي إلى ليفركوزن

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال كلاوديو إتشيفيري من مانشستر سيتي إلى باير ليفركوزن تمت بنجاح.

وذكر التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الشاب سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يدرج سيتي بند خيار الشراء في العقد، وهي كانت نقطة الخلاف مع بوروسيا دورتموند.

وأضاف التقرير أن إدارة مانشستر سيتي أبلغت نظيرتها في دورتموند بانتقال اللاعب إلى ليفركوزن.

وذلك بعد التوصل لاتفاق كامل بين الأطراف الثلاثة، مانشستر سيتي وليفركوزن واللاعب.

وسيتم تحديد موعد الكشف الطبي بمجرد الانتهاء من أوراق الصفقة.

قبل قليل، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر سيتي لا يمانع انتقال موهبته الأرجنتينية كلاوديو إتشيفيري إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ولكن إدارة سيتي ترفض وضع بند خيار الشراء في العقد نظرا لموهبته العالية، حسب التقرير.

قبل أيام، قدم دورتموند عرضا لضم من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

وقد يجد البالغ من العمر 19 عاما صعوبة في المشاركة مع سيتي هذا الموسم مع وجود بعض التدعيمات الجديدة في الخط الأمامي.

يذكر أن إتشيفيري شارك مع الفريق السماوي أمام العين الإماراتي بكأس العالم للأندية يونيو الماضي، لكنه أصيب وغاب عن باقي مباريات البطولة.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.