في الجول يكشف ملامح من قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 14:21

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - حسام حسن - إبراهيم حسن

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام على استاد القاهرة.

ويكشف FilGoal.com ملامح قائمة المنتخب تحت قيادة حسام حسن للمباراتين.

من المستبعد انضمام ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري ثلاثي الأهلي بالإضافة إلى مصطفى فتحي لاعب بيراميدز للقائمة.

بينما ستحدد الجاهزية الطبية والفنية موقف إمام عاشور ومروان عطية لاعبي الأهلي ونبيل عماد لاعب الزمالك ورامي ربيعة مدافع العين ومحمود صابر لاعب وسط زد من الاستدعاء.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أسماء 6 لاعبين محترفين سيضمهم حسام حسن، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول

حمدي فتحي – الوكرة القطري

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – مانشستر سيتي.

رامي ربيعة – العين الإماراتي.

إبراهيم عادل – الجزيرة الإماراتي

ويواجه منتخب الفراعنة خصمه بوركينا يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

حسام حسن منتخب مصر إثيوبيا بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
