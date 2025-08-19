خبر في الجول - أزمة البطاقة الدولية لـ وسام أبو علي تقترب من النهاية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 13:57

يبدو أن أزمة البطاقة الدولية الخاصة بوسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي اقتربت من النهاية، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكان النادي الأمريكي يماطل في دفع قيمة الصفقة للأهلي رغم إتمامها منذ يوم 26 يوليو الماضي، ووصول اللاعب للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي بدأت في استقبال التحويلات المالية الخاصة بصفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو.

وأصرت إدارة الأهلي على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بالنجم الفلسطيني قبل تسلم مستحقات الصفقة في حساباتها البنكية.

عدم إرسال البطاقة الدولية كان يمنع وسام من المشاركة مع فريقه لكنه يعاني من إصابة في الأساس.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

إلى ذلك، أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي يوم الخميس وصول وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق إلى أمريكا تمهيدا للانضمام إلى الفريق.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولم يسافر اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

ونشر كولومبوس كرو صور وصول وسام أبو علي مرتديا وشاح بشعار النادي، وكتب "لقد وصلنا كولومبوس".

Image

ويحتل كولومبوس كرو حاليا المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

