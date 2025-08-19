التشكيل - فيليكس وكومان ورونالدو يقودون هجوم النصر.. وبنزيمة أساسي مع اتحاد جدة

أعلن كل من جورجي جيسوس مدرب النصر ولوران بلان مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي النصر مع الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويشهد تشكيل النصر تواجد جواو فيليكس وكينجسلي كومان برفقة كريستيانو رونالدو في الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: بينتو كريبسكي.

الدفاع: أيمن يحيى - محمد سيماكان - إنييجو مارتينيز - نواف بوشل.

الوسط: ماركو بروزوفيتش - جواو فيليكس - عبد الله الخيبري.

الهجوم: ساديو ماني - كريستانو رونالدو - كينجسلي كومان.

بينما يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: حامد الشنقيطي.

الدفاع: مهند الشنقيطي - سعد آل موسى - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي.

الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيمة - ستيفن بيرجفين.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة القادسية ضد أهلي جدة والتي ستقام غدا.