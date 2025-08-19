أزمة دفاعية تواجه منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

يواجه منتخب مصر أزمة دفاعية قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام على استاد القاهرة.

ثم يواجه منتخب الفراعنة خصمه بوركينا يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويعاني المنتخب من إصابة عدد من مدافعيه.

وتأتي القائمة على النحو التالي:

إصابة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي من تمزق عضلي أدى إلى غيابه عن مباراة فريقه الماضية ضد فاركو دون الكشف عن مدة إصابته.

وأيضا محمد عبد المنعم لاعب نيس الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.

وإصابة ياسين مرعي لاعب الأهلي بشد في العضلة الخلفية.

ومعاناة رامي ربيعة لاعب العين من شد في عضلة السمانة وشكوك حول موعد تعافيه.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.