برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 13:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء قميصه الثالث لمنافسات الموسم المقبل 2025-26.
وكشف برشلونة شكل قميصه الجديد، الذي يتكون من اللون البرتقالي.
ولم يظهر أي لاعب في المادة الدعائية للقميص الجديد.
وكان البلوجرانا قد كشف عن قميصيه الأول والثاني قبل أيام.
وبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بإسقاط ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية للمسابقة.
ويحمل برسلونة لقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري الإسباني.
كما حقق الفريق لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مدريد في نهائي البطولتين.
