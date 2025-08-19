برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

قميص برشلونة الجديد

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء قميصه الثالث لمنافسات الموسم المقبل 2025-26.

وكشف برشلونة شكل قميصه الجديد، الذي يتكون من اللون البرتقالي.

ولم يظهر أي لاعب في المادة الدعائية للقميص الجديد.

أخبار متعلقة:
تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن ميدلسبره يضم موهبة مانشستر سيتي تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي

Image

وكان البلوجرانا قد كشف عن قميصيه الأول والثاني قبل أيام.

وبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بإسقاط ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

ويحمل برسلونة لقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري الإسباني.

كما حقق الفريق لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مدريد في نهائي البطولتين.

برشلونة
نرشح لكم
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردجي مع الرديف ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن وجد له ناد آخر.. ريال مايوركا يعلن استعارة كومبولا مكتشف لامين يامال لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة الإيفواري سيبقى في إسبانيا.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو إلتشي يعلن ضم أندري سيلفا قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة
أخر الأخبار
لياو يغيب عن مباراة ميلان الافتتاحية بالدوري الإيطالي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير بنيني: وفاة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق 16 دقيقة | الكرة المصرية
متألقون في الدوري يقدمون الحلول لمنتخب مصر الثاني 37 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس السوبر السعودي - النصر (1)-(1) اتحاد جدة.. ركلة حرة قريبة من رونالدو ساعة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك لـ في الجول: مندهشون من سرعة تنفيذ قرار سحب أرض أكتوبر.. ونملك ما يوضح صحة موقفنا ساعة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. موهبة مانشستر سيتي إلى ليفركوزن ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف ملامح من قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - حلول منتخب مصر لأزمة إصابات الدفاع أمام إثيوبيا وبوركينا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511584/برشلونة-يكشف-قميصه-الثالث-للموسم-الجديد