تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي

نجح بورنموث في حسم صفقة ضم المغربي أمين عدلي قادما من باير ليفركوزن، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 21 مليون يورو + 9 ملايين كإضافات.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

في المقابل، يبحث ليفركوزن عن بديل، ويعد مواطنه إلياس بن صغير أبرز المرشحين لخلافته.

وقضى أمين عدلي الذي بدأ مسيرته في تولوز الفرنسي، 4 مواسم في الدوري الألماني مع فريق باير ليفركوزن.

وسجل 23 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 142 مباراة مع ليفركوزن.

أمين عدلي لديه 15 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

وفضّل عدلي اختيار تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي الذي يحمل جنسيته.

ويرتبط الدولي المغربي بتعاقد مع باير ليفركوزن حتى 2028.

وارتبط اسم أمين عدلي بالانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن وضع الدولي المغربي شرطا للانتقال عن طريق البيع وليس الإعارة.

وبدأ بورنموث الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2025 - 2026 بالخسارة من ليفربول حامل اللقب.