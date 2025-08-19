مران الأهلي - إمام عاشور يشارك بدون التحامات.. واستمرار تأهيل مروان عطية
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 12:57
كتب : FilGoal
استأنف الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بفرع النادي في الجزيرة.
مروان عطية
النادي : الأهلي
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وشهد المران تنفيذ جزء بدني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.
وشارك إمام عاشور في أجزاء من المران الجماعي بدون الدخول في التحامات قوية وفقا للرؤية الطبية.
ويتم تقييم حالة إمام عاشور بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.
ويواصل مروان عطية تنفيذ البرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خضوع لجراحة إزالة الزائدة.
ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي قد افتتح الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، قبل الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.
