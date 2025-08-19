تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن

يُحرز ليفربول تقدما في مفاوضات ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس، وفقا ساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وذلك بعد جولة جديدة من المحادثات في الساعات الأخيرة.

ولا يمانع كريستال بالاس رحيل الدولي الإنجليزي إلى ليفربول ولكن بعد إيجاد بديل، حسب التقرير.

فقد أوضح مسؤولو كريستال بالاس لإدارة ليفربول أنهم لا يستطيعون تحمل خسارة أفضل مدافع لديهم دون إيجاد بديل.

وأضاف أن جويهي وافق بالفعل على الانتقال إلى ليفربول ويريد إتمام الصفقة.

وفي حالة إتمام الصفقة سيوقع جويهي على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

قبل أيام، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول يجري محادثات مع كريستال بالاس بشأن ضم جويهي، لكنه لم يُقدم عرض رسمي حتى ذلك الوقت.

وقتها لم يتوصل ليفربول لاتفاق مع اللاعب الدولي، إذ يريد جويهي ضمانات بالمشاركة في المباريات في موسم 2025-2026.

خاصة وأنه الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026، من أجل ضمان التواجد مع منتخب إنجلترا في المونديال.

ولا يرغب نيوكاسل في دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا لتقارير عديدة.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.