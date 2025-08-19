كورييري ديلو سبورت تكشف حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في بيع زيركزي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت حقيقة رغبة نادي مانشستر يونايتد في بيع جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن مانشستر يونايتد يعتبر زيركزي غير قابل للبيع خلال الصيف الجاري.

وأفادت الصحيفة أن مانشستر يوناتيد منفتح ويستعد لبيع راسموس هويلوند بينما قرر الاحتفاظ باللاعب الهولندي.

ووفقا لقناة ميدياست في وقت سابق فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي طلب من إدارة ناديه تعويض روميلو لوكاكو الذي تعرض لإصابة بالتعاقد مع زيركزي.

ويعتبر موقف زيركزي أفضل من زميله راسموس هويلوند الذي تم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال والذي يعد خارج حسابات روبن أموريم مدرب الفريق.

وأعلن نادي نابولي أن مهاجمه روميلو لوكاكو سيغيب لفترة بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضح النادي في بيان: "أن لوكاكو تعرض لإصابة قوية في الفخذ الأيسر خلال المباراة الودية ضد أولمبياكوس".

وأضاف "بدأ البلجيكي الدولي برنامجه التأهيلي، وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

فيما ذكرت تقارير إيطالية عديدة أن لوكاكو قد يغيب لشهرين أو 3 أشهر.

التقارير أفادت أن نابولي يبحث عن مهاجم جديد لتعويض غياب لوكاكو.

يذكر أن لورنتسو لوكا المنضم حديثا من أودينيزي أصبح الخيار الوحيد في مركز المهاجم الصريح حاليا.

وذلك بعد رحيل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى تورينو وجاكومو راسبادوري إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

ويبدأ نابولي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي يوم السبت المقبل أمام مضيفه ساسولو.

