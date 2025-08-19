في موناكو.. يويفا يكشف عن موعد قرعة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو يوم 28 أغسطس الجاري.

بينام ستقام قرعة موحدة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم 29 أغسطس الجاري.

ووصلت الثلاث بطولات للملحق النهائي المؤهل والذي ينطلق اليوم لتحديد أصحاب المقاعد النهائية في الدور الرئيسي.

وستقام البطولات الثلاثة بنظام الموسم الماضي في الدور الرئيس عندما يخوض كل فريق 8 مباريات في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

بواقع أن يلعب كل فريق ضد فريقين من كل تصنيف ليتأهل أصحاب المراكز الـ 8 الأولى لدور الـ 16.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 في ملحق مؤهل لدور الـ 16.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي تقام 6 مباريات فقط بدلا من 8.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بينما توج توتنام بالدوري الأوروبي وتشيلسي بدوري المؤتمر الأوروبي.