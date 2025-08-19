ميدلسبره يضم موهبة مانشستر سيتي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

سفيري نيبان (الصورة من الموقع الرسمي لميدلسبره)

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء إعارة الموهبة النرويجية سفيري نيبان إلى ميدلسبره.

وسيلعب الموهوب النرويجي في صفوف ميدلسبره بدوري القسم الثاني لمدة موسم.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من ضمه بشكل رسمي قادما من روزنبورج النرويجي.

ففي يوليو الماضي كشف النادي الإنجليزي عن مدة تعاقده مع اللاعب صاحب الـ18 عاما، التي تمتد لـ5 سنوات، حتى صيف 2030.

وخاض سفيري نيبان أول مباراة مع الفريق لنادي روزنبورج في سن الخامسة عشرة.

وأوضح مانشستر سيتي أن سفيري نيبان يمكنه اللعب كلاعب وسط، وعلى الأطراف، ويمكنه أيضا اللعب كمهاجم.

ولعب سفيري نيبان مع روزنبورج النرويجي 70 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفا، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

ومثل نيبان منتخب النرويج في كل الفئات العمرية من 15 عاما، حتى 21 عاما.

وقال نيبان في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي بعد توقيع عقده: "أنا سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى مانشستر سيتي، إنه حلم لأي لاعب كرة قدم شاب أن يصبح جزءًا من هذا النادي وأن ينضم إلى مجموعة من المواهب ذات الطراز العالمي."

وأكمل "ما زلت صغيرًا جدًا ولدي الكثير لأتعلمه، لكن فرصة التدريب تحت قيادة بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم، ستساعدني فقط على أن أصبح لاعبًا أفضل."

وتابع "هناك بالفعل علاقة خاصة بين النرويج ومانشستر سيتي من خلال إيرلينج هالاند وأوسكار بوب، وأنا فخور جدًا لكوني أصبحت أحدث لاعب نرويجي ينضم إلى النادي."

سفيري نيبان كان خامس صفقات مانشستر سيتي في الصيف بعد الظهير الأيسر الجزائري ريان أيت نوري، والجناح الفرنسي ريان شرقي، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز، وحارس المرمى الإنجليزي ماركوس بيتينيلي.

مانشستر سيتي ميدلسبره سفيري نيبان
نرشح لكم
تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن تقرير: اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة ضم مدافع الاتفاق تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي سكاي: ليدز يحسم صفقة أوكافور.. ويحدد موعد الكشف الطبي سكاي: روما وبولونيا يستهدفان ضم جوناثان رو "الموقوف مؤقتا" بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان
أخر الأخبار
برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي 32 دقيقة | ميركاتو
مران الأهلي - إمام عاشور يشارك بدون التحامات.. واستمرار تأهيل مروان عطية 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن 56 دقيقة | ميركاتو
كورييري ديلو سبورت تكشف حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في بيع زيركزي ساعة | الكرة الأوروبية
في موناكو.. يويفا يكشف عن موعد قرعة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
ميدلسبره يضم موهبة مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
تقرير: اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة ضم مدافع الاتفاق ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511578/ميدلسبره-يضم-موهبة-مانشستر-سيتي