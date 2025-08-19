تقرير: اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة ضم مدافع الاتفاق

كشفت جريدة اليوم السعودية أن نادي اتحاد جدة أصبح قريبا للغاية من حسم صفقة ضم عبد الله مادو مدافع الاتفاق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

ويأتي اهتمام اتحاد جدة بضم مادو لتدعيم خط الدفاع، بناءً على توصية من المدير الفني للفريق.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد أن أبدى اللاعب رغبته في تمثيل النادي.

قبل أيام، كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتفاق قد اشترطت على النصر التنازل عن مستحقات متأخرة بقيمة 12 مليون ريال خاصة بضم خالد الغنام.

ويأتي ذلك بالإضافة لمطالبة النصر بدفع 6 ملايين ريال مقابل السماح بانتقال عبد الله مادو إلى النصر.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق قد طالب أيضا بإلغاء بند الـ 25% من قيمة أي بيع مستقبلي بعقد خالد الغنام.

ولذلك استقر النصر على تأجيل حسم الصفقة حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن مدافع عبد الإله العمري.

وبدأ النصر التفاوض لضم مادو مع بداية أغسطس الجاري بناء على طلب البرتغالي جورجي جيسوس من أجل تعزيز الدفاع.

وكان مادو قد بدأ مسيرته مع النصر من فريق الشباب وصولا للفريق الأول.

وسبق له وأن توج بألقاب الدوري وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي قبل انتقاله إلى الاتفاق.

ويرتبط مادو بتعاقد مع النصر حتى 2028.