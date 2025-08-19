رويز يراسل الاتحادات الأوروبية لتجهيز حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم استقطاب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريق ضد منافسه بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري يوم 30 أغسطس الجاري.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com: "أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بدأ بنفسه بالحديث مع الاتحادات الأوروبية لتجهيز طاقم تحكيم لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري بعد طلب الأهلي".

وأتم "الاتحاد سيخاطب الاتحادات الأوروبية الخمسة الكبرى لإرسال طاقم التحكيم".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة في وقت سابق نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام، بسبب إغلاق استاد القاهرة للإصلاحات.

وسيتم غلق استاد القاهرة لمدة 10 أيام من أجل إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لأرضية الملعب.

وبذلك سيتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام.

وكانت رابطة الأندية أعلنت أيضا نقل مباراتي الزمالك المقبلتين إلى ضد مودرن سبورت وفاركو إلى استاد هيئة قناة السويس لنفس السبب.

كذلك سيتم نقل مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة إلى استاد السلام.

ومباراة مودرن سبورت ضد حرس الحدود إلى استاد هيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز خصمه المصري مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسيلاقي الأهلي منافسه غزل المحلة يوم 25 أغسطس القادم.