تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي

رفض الكونجولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي، حسب إذاعة توك سبورت.

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت قبل أيام، أن النصر ونيوم يتنافسان مع نيوكاسل يونايتد وتوتنام على التعاقد مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن ويسا رفض العرض السعودي الذي وصله أملا في الانضمام إلى نيوكاسل الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قبل ساعات، ذكرت جريدة ديلي ميل أن الـ24 ساعة القادمة ستكون حاسمة في صفقة انتقال يوان ويسا من برينتفورد إلى نيوكاسل يونايتد.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يأمل في التوصل لاتفاق مع برينتفورد خلال جولة جديدة من المفاوضات يوم الاثنين.

إدارة نيوكاسل تبحث عن مهاجم صريح جديد حتى تفكر جديا في بيع ألكسندر إيزاك.

لكن إذا لم تتم صفقة ويسا، فإن فرص رحيل إيزاك ستتضاءل بشكل كبير، وفقا للتقرير.

واستبعد الكونجولي يوان ويسا من قائمة مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام وتنجهام فورست.

يذكر أن نيوكاسل لا يرغب في دفع مبلغ كبير لضم ويسا، نظرا لأن عقده ينتهي مع برينتفورد ينتهي الصيف المقبل.

ويهتم نيوكاسل بالتعاقد مع ويسا، تحسبا لرحيل السويدي ألكسندر إيزاك الذي يرغب في الانتقال إلى تجربة جديدة، وسط مفاوضات جادة من ليفربول لضم اللاعب خلال الصيف الجاري.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك إلى أن إيزاك أخبر إدارة ناديه أنه لن يلعب مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله، ويرغب في الانتقال إلى الريدز.

ويسا البالغ من العمر 28 عاما سجل الموسم الماضي 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.