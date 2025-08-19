سكاي: ليدز يحسم صفقة أوكافور.. ويحدد موعد الكشف الطبي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

نواه أوكافور

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال نوح أوكافور من ميلان إلى ليدز يونايتد تمت بنجاح.

وذكر التقرير أن ليدز توصل لاتفاق مع ميلان حول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الأربعاء، قبل توقيع العقود.

أخبار متعلقة:
سكاي: روما وبولونيا يستهدفان ضم جوناثان رو "الموقوف مؤقتا" بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن

ورجح التقرير أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن النادي الإنجليزي اتفق مع اللاعب السويسري على عقد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى نابولي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

ولعب أوكافور مع نابولي 4 مباريات فقط دون التسجيل أو الصناعة.

بينما لعب مع ميلان في الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وصنع مرتين.

وإجمالا لعب الجناح الأيسر مع ميلان 54 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وينتهي تعاقد أوكافور مع ميلان في 2028.

وكان ميلان قد تعاقد مع أوكافور في صيف 2023 مقابل 15.5 مليون يورو.

ميلان ليدز يونايتد نوح أوكافور
نرشح لكم
تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن ميدلسبره يضم موهبة مانشستر سيتي تقرير: اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة ضم مدافع الاتفاق تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي سكاي: روما وبولونيا يستهدفان ضم جوناثان رو "الموقوف مؤقتا" بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان
أخر الأخبار
أزمة دفاعية تواجه منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد 18 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي 33 دقيقة | ميركاتو
مران الأهلي - إمام عاشور يشارك بدون التحامات.. واستمرار تأهيل مروان عطية 54 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يقترب من ضم جويهي ولكن 58 دقيقة | ميركاتو
كورييري ديلو سبورت تكشف حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في بيع زيركزي ساعة | الكرة الأوروبية
في موناكو.. يويفا يكشف عن موعد قرعة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
ميدلسبره يضم موهبة مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511574/سكاي-ليدز-يحسم-صفقة-أوكافور-ويحدد-موعد-الكشف-الطبي