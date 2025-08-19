سكاي: ليدز يحسم صفقة أوكافور.. ويحدد موعد الكشف الطبي

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال نوح أوكافور من ميلان إلى ليدز يونايتد تمت بنجاح.

وذكر التقرير أن ليدز توصل لاتفاق مع ميلان حول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الأربعاء، قبل توقيع العقود.

ورجح التقرير أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن النادي الإنجليزي اتفق مع اللاعب السويسري على عقد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى نابولي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

ولعب أوكافور مع نابولي 4 مباريات فقط دون التسجيل أو الصناعة.

بينما لعب مع ميلان في الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وصنع مرتين.

وإجمالا لعب الجناح الأيسر مع ميلان 54 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وينتهي تعاقد أوكافور مع ميلان في 2028.

وكان ميلان قد تعاقد مع أوكافور في صيف 2023 مقابل 15.5 مليون يورو.