سكاي: روما وبولونيا يستهدفان ضم جوناثان رو "الموقوف مؤقتا"

يستهدف روما وبولونيا التعاقد مع جوناثان رو لاعب مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن روما وبولونيا يستهدفان ضم جوناثان رو.

وسيتحدث نادي مارسيليا مع وكلاء اللاعب الإنجليزي لتقرير مصيره.

النادي الفرنسي يطلب الحصول على 20 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 2029.

وكان مارسيليا قد تعاقد مع رو في صيف 2025 مقابل 14.5 مليون يورو قادما من نورويتش سيتي.

ماذا حدث مع رابيو؟

قرر نادي مارسيليا الفرنسي استبعاد كل من أدريان رابيو وجوناثان رو ثنائي الفريق.

وكشف راديو مونت كارلو في وقت سابق، أن نادي مارسيليا قرر استبعاد الثنائي بسبب مشادة نشبت بينهما في غرفة خلع الملابس.

وذلك عقب هزيمة مارسيليا أمام رين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بهدف دون رد.

وعقب المباراة نشبت مشادة كلامية ولفظية بين لاعب الوسط الفرنسي والمهاجم الإنجليزي.

وتطور الأمر بينهما إلى مشادة واشتباك بالأيدي في غرفة خلع الملابس.

وسيعمل نادي مارسيليا على معاقبة الثنائي بالتبرع لمؤسسة مارسيليا الخيرية.

ومن ثم يعود الثنائي إلى تدريبات الفريق الجماعية مرة أخرى بعد الاعتذار عما بدر منه.

وغاب أدريان رابيو وجوناثان رو عن مران مارسيليا الجماعي الاثنين الماضي بسبب المشادة.

ويلعب مارسيليا في المباراة الثانية للدوري الفرنسي ضد نادي باريس.