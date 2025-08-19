كما كشف في الجول - الأهلي يعلن إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

ياسين مرعي مدافع الأهلي

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعبه ياسين مرعي.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عن إصابة اللاعب بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية.

وأوضح جاب الله أن مرعي سيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بإصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية مع انتظار خضوعه للمزيد من الفحوصات.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة خلال مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة في الدوري.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 4 بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي المباراة المقبلة له في الدوري ضد غزل المحلة ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وتقام مباراة غزل المحلة والأهلي يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري.

