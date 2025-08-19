مواعيد مباريات الثلاثاء 19 أغسطس - المصري ضد بيراميدز.. وريال مدريد يبدأ موسمه

رويز يراسل الاتحادات الأوروبية لتجهيز حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شكري

كما كشف في الجول - الأهلي يعلن إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية

"المهلة سارية ونناشد رئيس الجمهورية".. رد الزمالك على قرار سحب أرض الفرع الجديد

خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي

النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس"

بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة