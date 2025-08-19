مواعيد مباريات الثلاثاء 19 أغسطس - المصري ضد بيراميدز.. وريال مدريد يبدأ موسمه

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 10:18

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا - ريال مدريد

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بينما تختتم الجولة بالدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.

فاركو × طلائع الجيش.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.

المصري × بيراميدز.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

المحلق المؤهل لدوري أبطال أوروبا

جلاسكو رينجرز × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فرينكفاروزي × كاراباج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريد ستار بليجراد × بافوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نصف نهائي كأس السوبر السعودي

النصر × اتحاد جدة.. 3:00 مساء - ثمانية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

