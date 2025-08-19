مواعيد مباريات الثلاثاء 19 أغسطس - المصري ضد بيراميدز.. وريال مدريد يبدأ موسمه
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 10:18
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بينما تختتم الجولة بالدوري الإسباني.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.
فاركو × طلائع الجيش.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.
المصري × بيراميدز.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.
الإسماعيلي × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإسباني
ريال مدريد × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
المحلق المؤهل لدوري أبطال أوروبا
جلاسكو رينجرز × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
فرينكفاروزي × كاراباج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ريد ستار بليجراد × بافوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نصف نهائي كأس السوبر السعودي
النصر × اتحاد جدة.. 3:00 مساء - ثمانية.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا