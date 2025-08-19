تقرير: جالاتاسراي يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم أكانجي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - أكانجي

قدم نادي جالاتاسراي عرضا إلى نظيره مانشستر سيتي للتعاقد مع مانويل أكانجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ياجيز سابونشوجلو الصحفي التركي الشهير فإن جالاتاسراي قدم عرضا إلى مانشستر سيتي والمفاوضات جارية.

وأفاد أن ممثلي اللاعب سيصلون إلى أسطنبول خلال الأسبوع الجاري للتفاوض مع جالاتاسراي.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل جزئي في المباراة.

وسجل إيرلينج هالاند (2) وتيجاني ريندرز وريان شرقي أهداف مانشستر سيتي.

