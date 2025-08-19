سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 00:01
كتب : FilGoal
استفسر نادي ريال بيتيس من نظيره برشلونة عن طلباته المالية للتعاقد مع مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة أخبر ريال بيتيس بأنه يريد 30 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل.
وأفادت الصحيفة أن اللاعب لا يريد المغادرة بالإضافة إلى أن شبه مستحيل أن يدفع بيتيس هذا المبلغ.
ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق فإن برشلونة كان يريد دفع مبلغ كسر الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو.وينتهي عقد مارك كاسادو مع برشلونة صيف 2028.
وشارك اللاعب مع برشلونة الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن من تسجيل هدف وصناعة 6 أهداف.
وحقق اللاعب مع برشلونة بطولة الدوري الإسباني والسوبر وكأس ملك إسبانيا.
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 2028.
