كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت

حقق منتخب السنغال مفاجأة كبيرة في بطولة إفريقيا لكرة السلة للمنتخبات للرجال "أفروباسكت" المقامة في أنجولا، وذلك بالفوز على جنوب السودان.

وفاز منتخب السنغال على جنوب السودان بنتيجة 78-65 في مباراة الملحق المؤهل لدور الـ8 من البطولة.

ليلعب بذلك ضد منتخب نيجيريا في ربع نهائي ا لبطولة.

في مباراة أخرى فاز منتخب مالي على غينيا بنتيجة 70-67 ليتأهل إلى ربع النهائي في مواجهة كوت ديفوار.

ولا يزال منتخب مصر ينتظر الفائز من مباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية ليلعب ضده في ربع النهائي.

وكان منتخب مصر تأهل إلى دور الـ8 بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل من مالي وأوغندا والسنغال.