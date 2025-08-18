خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي

كشف التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي مدافع الأهلي عن تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وعلم FilGoal.com ياسين مرعي سيخضع لفحوصات طبية لتحديد البرنامج التأهيلي له.

وسيتم تحديد موقفه من المشاركة في مباراة غزل المحلة لاحقا، خاصة أنه لا يزال هناك متسع من الوقت.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة خلال مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة في الدوري.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 4 بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي المباراة المقبلة له في الدوري ضد غزل المحلة ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وتقام مباراة غزل المحلة والأهلي يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري.

