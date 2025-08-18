آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

روني بردجي - برشلونة (الصورة من الموقع الرسمي لبرشلونة)

ردت رابطة الدوري الإسباني على برشلونة بشأن إمكانية تسجيل روني بردغجي.

روني بردغجي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق ضم روني بردغجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

وبحسب صحيفة آس فإن برشلونة كان يمني النفس في تسجيل بردغجي رفقة الرديف إلا أن ربطة الدوري الإسباني أخبرت النادي الكتالوني بضرورة تسجيل اللاعب في الفريق الأول.

أخبار متعلقة:
ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا بعد تسجيل جارسيا.. سبورت: برشلونة يستعد لرحيل بينيا سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردغجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردغجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

من هو بردغجي؟

بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.

برشلونة الدوري الإسباني روني بردغجي
نرشح لكم
تقرير: جالاتاسراي يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم أكانجي بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان وجد له ناد آخر.. ريال مايوركا يعلن استعارة كومبولا
أخر الأخبار
فحوصات طبية لـ معلول لتحديد مدى إصابته 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: جالاتاسراي يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم أكانجي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
"المهلة سارية ونناشد رئيس الجمهورية".. رد الزمالك على قرار سحب أرض الفرع الجديد 53 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت ساعة | كرة سلة
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي ساعة | الدوري المصري
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511561/آس-رابطة-الدوري-ترد-على-برشلونة-بشأن-تسجيل-بردغجي-مع-الرديف