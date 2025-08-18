آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف

ردت رابطة الدوري الإسباني على برشلونة بشأن إمكانية تسجيل روني بردغجي.

روني بردغجي النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق ضم روني بردغجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

وبحسب صحيفة آس فإن برشلونة كان يمني النفس في تسجيل بردغجي رفقة الرديف إلا أن ربطة الدوري الإسباني أخبرت النادي الكتالوني بضرورة تسجيل اللاعب في الفريق الأول.

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردغجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردغجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

من هو بردغجي؟

بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.