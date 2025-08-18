آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردجي مع الرديف

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

روني بردجي - برشلونة (الصورة من الموقع الرسمي لبرشلونة)

ردت رابطة الدوري الإسباني على برشلونة بشأن إمكانية تسجيل روني بردجي.

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق ضم روني بردجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

وبحسب صحيفة آس فإن برشلونة كان يمني النفس في تسجيل بردجي رفقة الرديف إلا أن رابطة الدوري الإسباني أخبرت النادي الكتالوني بضرورة تسجيل اللاعب في الفريق الأول.

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

من هو بردجي؟

بردجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.

