ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن

يضغط هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على إدارة النادي من أجل تسجيل جيرارد مارتن.

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المدرب الألماني يضغط على الإدارة من أجل تسريع وتيرة تسجيل اللاعب من خلال رحيل إنياكي بينيا وأوريول روميو.

وأصيب اللاعب في 17 يونيو السابق بخلع في عظم مشط اليد اليمنى أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وأدت الإصابة إلى غيابه عن الفترة التحضيرية مع الفريق إلا أنه عاد مرة أخرى وتعافى من الإصابة.

ويستعد نادي برشلونة للموافقة على رحيل إنياكي بينيا حارس مرمى فريقه بعد إتمام عملية تسجيل اللاعبين بشكل طبيعي.

وكشفت صحيفة سبورت سابقا أن برشلونة يستعد للموافقة على رحيل بينيا هذا الصيف بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

وينتهي عقد بينيا في صيف 2026.

وبات بينيا الحارس الرابع في قائمة برشلونة بعد قيد جارسيا.

وارتبط اسم بينيا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي كومو الإيطالي.

ويسعى برشلونة لتمديد تعاقد اللاعب قبل خروجه على سبيل الإعارة.

ويملك برشلونة حاليا مارك أندري تير شتيجن ويعاني من إصابة تبعده كثيرا عن الملاعب.

وضم برشلونة جوان جارسيا قادما من غريمه إسبانيول خلال الصيف الجاري لكن لم يتم قيده بعد.

ويتواجد فويتشيك تشيزني الذي لعب الكثير من المباريات في الموسم الماضي خلال إصابة تير شتيجن.

وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.

