النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس"

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 22:42

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - الأهلي

يرى عماد النحاس المدرب العام للأهلي أن هجوم فريقه ظهر بشكل جيد في مباراة فاركو بعدما سجل 4 أهداف.

وقال النحاس عبر قناة الأهلي: "ما يقدمه خط هجوم الأهلي أكثر من رائع وبعد التسجيل من خط الوسط والدفاع في مباراة مودرن، الهجوم سجل 4 أهداف أمام فاركو".

وأضاف "سعيد بتسجيل محمد شريف وجراديشار وأيضا ظهور أشرف بنشرقي وتريزيجيه بمستوى مميز".

إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة مصدر من الرابطة لـ في الجول: مباراة البنك والكهرباء الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه

وبسؤاله عن موقف أحمد عبد القادر قال: "الأمر متعلق بقرار ريبيرو ومحمد يوسف ولا يوجد أي جديد حتى الآن".

وأوضح "موعد تدريب الأهلي في الصباح؟ هذا السؤال يخص ريبيرو وكل مدرب له وجهة نظر وطريقة عمل، ونتائج المباريات لا تتعلق بموعد التدريب".

وعن مقولة أزمات غرفة ملابس الأهلي قال: "لا يوجد أزمات والرد يظهر في الملعب وطبيعي أن تكون كثرة النجوم في مصلحة الفريق والكل هدفه هو تحقيق الفوز وعلاقة اللاعبين ببعضهم رائعة".

وتابع "النادي الأهلي محظوظ بتواجد أفضل ثنائي حراسة مرمى في مصر معه وهو الشناوي ومصطفى شوبير".

وأتم تصريحاته "ريبيرو يتحدث مع حراس المرمى وبدء الدوري بـ مصطفى شوبير هو قراره مع مدرب الحراس".

